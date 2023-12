Timmermans: onlogisch dat Yeşilgöz GL-PvdA uitsluit en PVV niet

Frans Timmermans vindt het onlogisch dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz niet wil samenwerken met zijn fractie GroenLinks-PvdA en wél met de PVV. “Op basis van welke argumenten vindt zij dat ze de PVV-kiezers niet kan uitsluiten, maar de 1,6 miljoen GroenLinks-PvdA-kiezers wél?”, vraagt Timmermans. “Uw redenering loopt niet rond en wees daar eerlijk over.”

Yeşilgöz verdedigt dat ze in de Tweede Kamer best openstaat om op momenten samen op te trekken met de linkse combinatie. Dat wil ze alleen niet doen in een coalitie. Daarmee zou ze in haar ogen geen recht doen aan de grote steun voor rechtse partijen in de verkiezingen. “De koers waar de heer Timmermans voor staat is geen koers die ik deel”, voegt ze daar nog aan toe.

Ook CDA-leider Henri Bontenbal vond het “schrikken” dat Yeşilgöz de linkse samenwerking uitsluit maar de PVV niet. Volgens Bontenbal zou er wel degelijk reden zijn om ook samenwerken met de in zijn ogen anti-rechtsstatelijke PVV uit te sluiten. Hij vindt het “ingewikkeld” dat Yeşilgöz met haar besluit één van de twee opties tot een meerderheidskabinet gelijk onmogelijk maakt. Een kabinet met GroenLinks-PvdA hoeft bovendien niet centrum-links te zijn, denkt hij. “Wat er in dat regeerakkoord staat, daar bent u zelf bij.”

Hoewel de rechtse coalitie nu het meest voor de hand ligt, zou ook een middenkabinet van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en D66 een meerderheid kunnen halen. Die combinatie zou uitkomen op 78 zetels.