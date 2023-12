Verdachten hoger beroep Mallorcazaak krijgen strafeisen te horen

De zeven verdachten van de Mallorcazaak krijgen in hoger beroep de strafeisen te horen. Dit gebeurt op de vijfde zittingsdag over de zaak bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De twee aanklagers van het Openbaar Ministerie presenteren in hun requisitoir het verzamelde bewijsmateriaal over het excessieve uitgaansgeweld op Mallorca, waarbij in juli 2021 acht gewonden vielen en Carlo Heuvelman (27) om het leven kwam.

Nabestaanden hopen dat het hoger beroep inzicht geeft in wie er verantwoordelijk is voor de dood van de Waddinxvener. Maar geen van de verdachten zegt te hebben gezien wie er tegen zijn lichaam en hoofd heeft geschopt. De moeder van Carlo noemde dit vrijdag “niet te geloven”. Van het geweld tegen Carlo zijn geen beelden, terwijl de andere vechtpartijen wel op beeld zijn vastgelegd.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Sanil B. (21), Mees T. (20) en Hein B. (20) van doodslag. Alleen Sanil B. is daarvoor veroordeeld. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf van zeven jaar op voor doodslag en twee pogingen daartoe. Tegen hem was tien jaar cel geëist. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden en hij is aangewezen door een getuige.

De rechtbank concludeerde dat B. Heuvelman heeft gedood “met een of meer anderen”, maar de rechtszaak maakte niet duidelijk wie dat is geweest. Medeverdachten Mees T. en Hein B. werden vrijgesproken van doodslag. Zij kregen dertig maanden cel opgelegd voor hun betrokkenheid bij andere vechtpartijen. Tegen hen was acht jaar cel geëist.

De rechtbank veroordeelde de overige vier verdachten tot deels voorwaardelijke celstraffen van twaalf, achttien en dertig maanden. Dat was vele malen hoger dan de straffen, waaronder werkstraffen, die het OM had geëist.