Agractie hoopt met nieuw kabinet alsnog op landbouwakkoord

Boerenorganisatie Agractie Nederland hoopt met een nieuw kabinet alsnog een landbouwakkoord te sluiten. Gesprekken over zo’n akkoord over de toekomst van de landbouwsector in Nederland draaiden eerder dit jaar op niets uit. Agractie ziet echter mogelijkheden nu de politieke verhoudingen zijn veranderd na de Tweede Kamerverkiezingen.

Voorman Bart Kemp denkt dat met een kabinet van rechtse signatuur “de kans een stuk groter is dat afspraken te maken zijn op basis van realistische kaders”. Met het afzwaaiende kabinet Rutte IV lukte dat niet. Agractie stapte na enkele maanden onderhandelen in maart uit het overleg. De boerenorganisatie zag destijds “nul komma nul beweging” aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Brancheorganisatie LTO Nederland onderhandelde nog een tijdje door, maar kwam er ook niet uit met het kabinet.

Het idee achter een landbouwakkoord is dat daarin breed gedragen afspraken staan die duidelijkheid moeten bieden over de toekomst van de landbouw en de boeren. Daarin spelen onderwerpen als verduurzaming en de spanning tussen landbouw en natuur een belangrijke rol. Met name de stikstofuitstoot van boerenbedrijven vormt al jaren een twistpunt. Die uitstoot moet wat het nu demissionaire kabinet betreft omlaag. Niet alleen om de natuur minder te belasten, maar ook omdat de rechtspraak keer op keer duidelijk heeft gemaakt dat anders geen vergunningen uitgegeven kunnen worden voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Volgens Agractie zijn het afgelopen jaar de “frustraties en emoties bij boeren opnieuw zeer hoog opgelopen”. De actiegroep verwijst onder meer naar maatregelen als kalenderdata waarop een oogst per se binnen moet zijn en het invoeren van bufferstroken om de waterkwaliteit van sloten naast akkers te beschermen.

“We voelen ons overvallen door steeds nieuwe maatregelen die diep ingrijpen op het boerenerf en door maatregelen die veel te laat bekendgemaakt worden”, schrijft Agractie in een brief aan het demissionaire kabinet en de leden van de Tweede Kamer. Daarin staat ook dat zogeheten PAS-melders, die al jaren zonder de juiste vergunning zitten, na 4,5 jaar “nog altijd rechteloos zijn door overheidsfalen”.

Wat Agractie betreft zouden voor de installatie van een nieuw kabinet geen ingrijpende maatregelen meer ingevoerd moeten worden. De organisatie roept verder op tot een “pas op de plaats met de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied”. Dat programma draait om maatregelen op het gebied van stikstof, natuur, klimaat, water en bodem.