Bestuurders: laat behandeling Spreidingswet in Eerste Kamer

Laat de senatoren van de Eerste Kamer de spreidingswet in januari behandelen. Opschorten van de behandeling totdat de formatie van een nieuw kabinet is afgerond, zorgt ervoor dat het organiseren van de opvang van vluchtelingen mogelijk in een impasse terechtkomt, terwijl de situatie nu al onhoudbaar is. Dat schrijven het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg IPO en de commissarissen van de Koning donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze reageren op een motie die woensdagavond in de Tweede Kamer werd ingediend om de behandeling van de spreidingswet op te schorten. Over de Spreidingswet, die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen tot het inrichten van plek voor de asielopvang, wordt al anderhalf jaar gepraat. De wet zou eigenlijk begin dit jaar al in werking treden. “Laat de Eerste Kamer nu half januari een besluit nemen, zodat het varkentje effectief gewassen kan worden. Het kan niet langer zo zijn dat ongeveer de helft van de gemeenten zich onttrekt aan opvang. Er moet een eerlijke en evenredige verspreiding komen”, aldus Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad.

VNG, IPO, het beraad en de commissarissen stellen dat de agenda van de Eerste Kamer een zaak is die de Eerste Kamer aangaat. De Tweede Kamer heeft tijdens de behandeling van de wet al de nodige aanpassingen gedaan. Volgens VNG, IPO, beraad en commissarissen is de wet op deze manier voor gemeenten en provincies uitvoerbaar. Kolff: “Uitstellen en opschorten vanwege de komst van een nieuw kabinet is alsof je nu een pleister plakt op een grote en gapende wond, die allang geopereerd had moeten worden.”

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG, vreest de gevolgen van uitstel. “Het effect zal zijn dat het organiseren van opvang direct onder zeer grote druk komt te staan en mogelijk zelfs in een impasse terechtkomt.” Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moest de laatste tijd alweer regelmatig bij lagere overheden smeken om extra crisisnoodopvangplaatsen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Het maatschappelijk draagvlak zou onder druk kunnen komen te staan, als de spreidingswet weer wordt uitgesteld, vrezen de briefschrijvers.