Bosma: laat het maar knallen bij debatten, maar houd het netjes

Bij Kamerdebatten mag het best schuren, zolang parlementariƫrs netjes blijven, vindt Martin Bosma van de PVV. Donderdag stemt de Tweede Kamer of hij of Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) de nieuwe voorzitter wordt van het parlement. Vooral Bosma kreeg veel kritische vragen, omdat zijn partij zich de afgelopen jaren vaak negatief heeft uitgelaten over de rechterlijke macht en het parlement.

Bosma vindt de Tweede Kamer geen nepparlement, zoals zijn partijleider Geert Wilders ooit zei. Maar de kandidaat-voorzitter vindt wel dat Kamerleden dit moeten kunnen zeggen. “Er moet ruimte zijn voor alle criticasters als dat voortkomt uit een mandaat van de kiezer”, vindt Bosma. Dat betekent volgens de PVV’er niet dat mensen alles kunnen zeggen. De typering extreemrechts – die DENK onlangs nog gaf aan de PVV – vindt hij bijvoorbeeld niet kunnen. Dat vindt hij “in wezen een nazivergelijking”.

Joost Sneller (D66) vroeg Bosma wat hij ervan vindt om een staatssecretaris “stasisecretaris” te noemen. “Vind ik wel speels, ik had het zelf verzonnen kunnen hebben”, zegt Bosma. De PVV’er gebruikte deze term zelf deze zomer in een debat met de inmiddels vertrokken staatssecretaris Gunay Uslu (Media) over mogelijke sancties tegen de omroep Ongehoord Nederland.