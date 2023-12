Halsema: blokkade A10 door XR zal Amsterdam grondig ontregelen

De blokkade van de snelweg A10 die klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) op zaterdag 30 december wil houden, zal een enorm effect op de veiligheid van Amsterdam hebben en zal de stad vergaand ontregelen. “En ik heb daar echt zorgen over”, zo zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in een commissievergadering van de gemeenteraad na mondelinge vragen van JA21-raadslid Cas van Berkel.

Vorige maand kondigde de actiegroep de blokkade aan, die ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam zou moeten plaatsvinden. De actiegroep eist dat de bank stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan de fossiele industrie. Vlak bij de beoogde locatie ligt het VU medisch ziekenhuis.

Volgens de burgemeester is de driehoek (burgemeester, politie, Openbaar Ministerie) de actie grondig aan het voorbereiden. “Er is contact met Extinction Rebellion, het VU-ziekenhuis en ING. En laat ik er geen misverstand over bestaan: met name het ziekenhuis moet te allen tijde goed bereikbaar blijven”, aldus Halsema. Zo moet het voor nood- en hulpdiensten mogelijk blijven om van de A10 gebruik te maken. Verder maakt de burgemeester zich zorgen over de veiligheid van demonstranten zelf en staat de politiecapaciteit aan het eind van het jaar extra onder druk in verband met de jaarwisseling.

Verder wilde Halsema niet op de actie vooruitlopen. Wel benadrukte ze dat de A10 geen locatie voor demonstraties is, maar dat de stad tegelijkertijd een naam heeft hoog te houden in bescherming van het demonstratierecht. Ook merkte ze op dat het hoofdkantoor van ING zich al heel lang niet meer langs die snelweg bevindt. “Dus er is geen rechtstreekse relatie met de locatie en het doel waartegen gedemonstreerd wordt.”