In terreuronderzoek opgepakte Rotterdammer ‘jaren lid van Hamas’

De Rotterdammer die donderdagmorgen is opgepakt in een terreuronderzoek, is volgens justitie in Duitsland “al jaren lid van Hamas”. Het gaat om Nazih R., zo is bekendgemaakt door een aanklager aan het Bundesgerichtshof (GBA).

De federale aanklager meldt dat in het Duitse onderzoek in totaal vier mensen zijn aangehouden. Naast Nazih R. werden ook nog drie mannen opgepakt door de Berlijnse politie. Alle vier zouden nauwe banden hebben met de militaire tak van Hamas.

Justitie denkt dat de verdachte Abdelhamid Al A. heeft geholpen bij het aanleggen van een wapenvoorraad in Berlijn waarmee een aanslag gepleegd kon worden op Joodse instellingen in Europa. Nazih R. zou samen met ene Mohamed B. in oktober van dit jaar meerdere pogingen gedaan hebben om die wapens te vinden. Ze werden daarbij geholpen door de vierde verdachte, Ibrahim El-R.

Eerder op de dag meldde de politie in Denemarken dat drie mensen waren aangehouden op verdenking het maken van terreurplannen. Of er een verband is met de drie die zijn opgepakt in Duitsland, is niet duidelijk. Deze drie worden vrijdag voorgeleid, meldt de GBA.

Nazih R. werd in Rotterdam aangehouden op verzoek van Duitsland. Ook in Denemarken loopt een onderzoek waarin de verdachte voorkomt.

De Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kan niets zeggen over deze zaak en wijst erop dat het een lopend onderzoek is. Er is ook nog niks bekend over de eventuele overlevering van de man aan Duitsland. De politie in Rotterdam verwijst door naar de Duitse collega’s, die niet bereikbaar waren voor een toelichting.