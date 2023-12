Kamer gaat donderdag stemmen over aanhouden spreidingswet

De Tweede Kamer stemt donderdag alsnog over de motie van VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz, waarin het kabinet en de Eerste Kamer worden opgeroepen een “pas op de plaats te maken” met de spreidingswet asielzoekers. Dat uitstel moet gelden voor de duur van de formatie voor een nieuw kabinet. De omstreden oproep wordt ondersteund door PVV, NSC en BBB, de vier partijen die nu praten over kabinetsdeelname.

De motie werd woensdag nog aangehouden door Yeşilgöz, omdat GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans eerst een oordeel van het kabinet wilde. Demissionair Mark Rutte heeft inmiddels de motie ontraden.

“Het kabinet is nu niet aan zet”, schrijft Rutte in een reactie op de motie. Hij benadrukt dat het demissionaire kabinet achter het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) staat, die voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten moet zorgen. De Eerste Kamer gaat over zijn eigen agenda, schrijft Rutte.

VVD-Kamerlid Sophie Hermans vroeg de Kamer later donderdag alsnog over de motie te stemmen. Een meerderheid stemde daarmee in. Er wordt hoofdelijk gestemd. Van der Burg zit momenteel ook zelf in de Kamer, net als zijn partijleider Yeşilgöz.

Dinsdag heeft de commissie immigratie en asiel van de Eerste Kamer afgesproken de spreidingswet op 16 januari plenair te behandelen en er een week later over te stemmen.

De koepels van gemeenten en provincies, de commissarissen van de Koning en het Veiligheidsberaad roepen de Tweede Kamer in een brief op de Eerste Kamer de spreidingswet in januari te laten behandelen. Opschorting van de behandeling leidt mogelijk tot een impasse bij de toekomstige opvang van vluchtelingen, terwijl de situatie nu al onhoudbaar is.