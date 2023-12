Kamer wil weten of nieuwe voorzitter grenzen aan debat stelt

Een aantal fracties wil van de kandidaat-Kamervoorzitters weten hoe zij willen omgaan met de vrijheid van meningsuiting van Tweede Kamerleden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De fractievoorzitters van onder meer BBB en SGP vinden dat een nieuwe voorzitter niet alles moet toelaten, terwijl Forum voor Democratie juist vindt dat er veel meer vrijheid moet komen, zo bleek in het debat over de voorzittersverkiezing.

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer wil van de kandidaten Martin Bosma (PVV) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) weten of en hoe zij optreden als een Kamerlid bijvoorbeeld de leus ‘From the river tot the sea, Palestine will be free’ in de plenaire zaal uitspreekt. Ook BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas wil weten of dergelijke leuzen, die het bestaansrecht van IsraĆ«l in twijfel trekken, al dan niet verboden worden. “Zijn er grenzen aan het democratische debat”, wil Van der Plas van beide kandidaten weten.

Freek Jansen van FVD vindt dat de vorige voorzitter, Vera Bergkamp, juist veel te veel grenzen stelde aan de inhoud van uitspraken van Kamerleden. Hij doelde onder meer op uitlatingen van Forum-fractievoorzitter Thierry Baudet, die in een debat waarbij het hele kabinet aanwezig was, minister Sigrid Kaag (D66) voor de voeten wierp aan een ‘spionnencollege’ te hebben gestudeerd. De bewindslieden verlieten toen de zaal, omdat de Kamervoorzitter aanvankelijk niet ingreep. Uiteindelijk ontnam Bergkamp Baudet het woord.

“De voorzitter moet ver van de inhoud wegblijven”, vindt Jansen. Hij wil van Bosma en Van der Lee weten hoe zij aankijken tegen parlementaire onschendbaarheid.