Een 46-jarige man uit Kampen (Overijssel) is woensdagavond in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen van een steekpartij eerder die avond. De man raakte rond 19.15 uur gewond in een bedrijfspand aan de Gildestraat in Kampen.

Na de steekpartij is een 52-jarige man uit Kampen aangehouden. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.