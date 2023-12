Martin Bosma (PVV) gekozen tot nieuwe voorzitter Tweede Kamer

PVV-Kamerlid Martin Bosma is gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Met 75 stemmen voor werd Bosma gekozen. Tegenkandidaat Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) kreeg 66 stemmen.

Er waren twee stemrondes voor Bosma nodig om de benodigde meerderheid achter zijn kandidatuur te krijgen. Er waren 148 van de 150 Kamerleden bij de stemming aanwezig. In de eerste ronde haalde Bosma 71 en Van de Lee 61 stemmen. Dertien stemmen werden uitgebracht op Kamerleden die zich niet hadden gekandideerd: tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga (VVD) en Raymond de Roon (PVV). Drie stemmen waren ongeldig.

Na zijn verkiezing werd Bosma omhelsd door zijn partijleider Geert Wilders, die hem ook een bos bloemen overhandigde. De PVV-fractie ging staan en applaudisseerde voor Bosma. De fractie van GroenLinks-PvdA van Van der Lee bleef teleurgesteld zitten.

In de ‘openbare sollicitatie’ in de uren voorafgaand aan de stemming werd Martin Bosma strenger bevraagd dan zijn tegenkandidaat. Vooral linkse en progressieve Kamerleden vroegen zich af of Bosma wel een neutrale voorzitter kan zijn. De PVV heeft zich de afgelopen jaren namelijk vaak negatief uitgelaten over de rechterlijke macht en het parlement. Als Kamervoorzitter belooft de politicus neutraal te zijn. “Dat is onze traditie.”

Bosma vindt dat de Tweede Kamer zich “veel sterker” moet maken. Dat het kabinet geregeld grote uitgaven doet zonder dat het parlement daar iets over te zeggen heeft, vindt hij bijvoorbeeld niet kunnen. Daarnaast wil hij de invloed van lobbyisten beperken. Het mag van Bosma best knallen bij debatten, zolang het maar netjes blijft. Een typering als ‘extreemrechts’ vindt hij niet kunnen. Maar Bosma ziet geen reden om in te grijpen als de Tweede Kamer een ‘nepparlement’ wordt genoemd, zoals zijn partijleider Geert Wilders ooit deed.

De zeer ervaren PVV’er (59) zit al 17 jaar in de Kamer en is een vertrouweling van Wilders en voert het woord over cultuur en media. Hij heeft lof gekregen van politici van links tot rechts over de soepele manier waarop hij als ondervoorzitter van de Kamer al jarenlang debatten leidt. Bij vorige voorzittersverkiezingen vond de meerderheid van het parlement het evenwel te ver gaan om de rechts-radicale politicus tot voorzitter te benoemen. Deze keer is de situatie anders, omdat de PVV de grote winnaar was bij de verkiezingen vorige maand en rechtse partijen een Kamermeerderheid hebben verkregen.