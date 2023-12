Meer mensen Nederlander geworden door naturalisatie in 2023

Tot 1 december 2023 zijn bijna 48.000 mensen door naturalisatie Nederlander geworden. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gaat om bijna 35.000 volwassenen en zo’n 13.000 kinderen. De meeste aanvragers hadden de Syrische nationaliteit, en een groot deel van de aanvragers had een vergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid of een asielvergunning. In dezelfde periode vorig jaar werden ruim 44.000 mensen tot Nederlander genaturaliseerd.

In totaal heeft de IND dit jaar ruim 49.000 naturalisatieverzoeken behandeld. In 2022 waren dit er ruim 51.000 en in 2021 bijna 56.000. In 2019 nam de IND nog over zo’n 27.000 naturalisatieverzoeken een beslissing. De toename is een gevolg van het aantal migranten dat in de jaren ervoor naar Nederland is gekomen. Als zij drie of vijf jaar rechtmatig in Nederland hebben verbleven en aan nog een aantal andere voorwaarden voldoen, kunnen ze een naturalisatieverzoek indienen.

Als de beslissing van de IND over een naturalisatieverzoek positief is, wordt een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap voorgelegd aan de koning. Hij neemt vervolgens het formele besluit. De aanvrager krijgt dan een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie. Na deze ceremonie is de aanvrager officieel Nederlander, wat onder meer inhoudt dat hij of zij voortaan mag stemmen bij alle Nederlandse verkiezingen en alle openbare functies kan vervullen.