Nieuwe aanpak afhandeling bevingsschade van start

Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe krijgen vanaf donderdag de keuze of zij geleden aardbevingsschade volgens een nieuwe, eenvoudigere procedure willen laten afhandelen. Hun huizen worden dan hersteld tot 60.000 euro, zonder dat onderzoek gedaan hoeft te worden naar de schadeoorzaak.

De tweede optie onder de nieuwe aanpak is een financiële vergoeding. Dat kan een vaste vergoeding van 10.000 euro zijn of er kan een maatwerkprocedure gestart worden met onderzoek naar de oorzaak van de schade.

De komende anderhalve maand krijgen in totaal ongeveer 11.000 aanvragers de keuze voorgelegd, te beginnen in Eemsdelta. In deze Groningse gemeente is de impact van de gaswinning groot.

De nieuwe aanpak werd eerder dit jaar aangekondigd in de kabinetsreactie op de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) kwam vervolgens in oktober met een verder uitgewerkt plan. De nieuwe procedure moet de afhandeling van schade als gevolg van zestig jaar gaswinning “milder, menselijker en makkelijker” maken.