Onderzoek: de politie is overvraagd en achtergesteld

De politie is overvraagd en achtergesteld in capaciteit. Agenten moeten zich te veel bezighouden met het afvinken van formulieren en verantwoording afleggen, dan dat ze op straat zijn. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoeksrapport van professor Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies. Hoogenboom deed in opdracht van politie en justitie in Limburg en de provincie Limburg een onderzoek naar de politie in de zuidelijke provincie. Maar de conclusies van dat onderzoek gelden voor de politie in heel Nederland, zei hij.

De politie raakt steeds verder weg van de burger, vatte burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht donderdag bij de presentatie van het onderzoeksrapport in het gemeentehuis in Echt samen. Steeds meer menskracht moet worden geleverd aan landelijke prioriteiten voor onder meer demonstraties en om allerlei bedreigde politici te beveiligen, lichtte Hoogenboom toe. Daardoor is de politie onvoldoende actief in wijken om burgers bij te staan.

De Nationale Politie leidt tot veel bureaucratie, vat Hoogenboom samen. De politie moet zichtbaarder worden. Er moet weer ruimte komen voor het lokale gezag en de noodzakelijke professionalisering, aldus de hoogleraar. “Het wordt echt tijd dat in Den Haag de ogen opengaan”, schrijft hij in zijn rapport. Hij verwijt de landelijke politiek en het ministerie van Justitie te veel af te gaan op incidenten, de waan van de dag, krantenkoppen en Kamervragen. “De politie in Limburg is niet meer in staat om de brede basis op orde te houden. Zij is vooral bezig met incidentbestrijding.”

De grote aandacht voor drugscriminaliteit maakt dat onder meer zedenzaken, huiselijk geweld, cybercrime en milieumisdrijven op de plank blijven liggen. Net zaken waarmee burgers vaak geconfronteerd worden.

Daardoor lopen doorlooptijden bij politie, Openbaar Ministerie en rechtbank op. Het onvoldoende aanpakken van veiligheidsvraagstukken maakt mensen ontevreden. De politie in Limburg is volgens Hoogenboom achtergesteld onder meer door bezuinigingen en omdat nauwelijks rekening wordt gehouden met de instroom van criminelen uit het buitenland. Bovendien zijn er te weinig agenten om te voldoen aan de vraag vanuit de Limburgse samenleving.