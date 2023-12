Onderzoek naar CdK Gelderland niet in februari maar juni klaar

Het onderzoek naar de commissaris van de Koning in Gelderland John Berends is naar verwachting in juni volgend jaar afgerond, zo meldt de provinciale commissie die zich met het onderzoek bezighoudt. Eerder stelden Provinciale Staten nog dat het onderzoek in februari af moest zijn.

Volgens een woordvoerster van de commissie was het inderdaad “de grote wens” van de Staten om het onderzoek in februari af te hebben, maar dat is door “de zorgvuldigheid” die betracht wordt niet haalbaar.

Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel hij de aantijgingen ontkent, legde hij zijn taken als commissaris neer om ruimte te geven aan het onderzoek. Oud-burgemeester van Leiden Henri Lenferink vervangt Berends momenteel in Gelderland.

Adviesbureau KPMG voert het onderzoek naar het handelen van Berends tijdens zijn periode als commissaris uit. Er staan onder meer “een documentenstudie”, een gesprek met Berends zelf en diepte-interviews met betrokkenen op de planning. Het gaat om interviews met “mensen die zich bij KPMG hebben aangemeld en van wie het verhaal past binnen de scope van het onderzoek”.

Mensen die met de onderzoekers willen praten, kunnen zich “laagdrempelig bij KPMG aanmelden via een functionele mailbox”, die speciaal voor de gelegenheid is aangemaakt. De bevindingen worden naast “het normenkader” gelegd dat geldt voor een commissaris. Op basis van de bevindingen van KPMG moeten Provinciale Staten een antwoord formuleren op de vraag of Berends zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag in zijn rol als commissaris.

De commissie, die het onderzoek namens Provinciale Staten begeleidt, benadrukt zich niet inhoudelijk te bemoeien met het werk van KPMG.

De provincie heeft 215.000 euro gereserveerd voor het onderzoek. Wat het uiteindelijk gaat kosten kan de woordvoerster niet zeggen. Dat hangt onder meer af van hoe uitgebreid het onderzoek zal worden.