Plasterk en Wilders kondigen radiostilte aan bij start informatie

De partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB zijn donderdagavond kort bij elkaar gekomen voor een gesprek met informateur Ronald Plasterk. Na afloop zei PVV-partijleider Geert Wilders dat er “nu toch een moment van radiostilte gaat aanbreken”. Plasterk beaamde dat. “De informatiestroom zal afnemen en dat is ook normaal in een formatie- en informatietraject.”

Volgens de informateur zijn er donderdagavond alleen procedurele afspraken gemaakt. Het is “zoveel mogelijk” de bedoeling dat de vier partijleiders de komende tijd samen verder praten, mogelijk ook met secondanten. Komende week “gaan we nog zwaar aan de bak”, zei Plasterk tegen de verzamelde pers. Daarvoor wordt nu een schema gemaakt. De informateur acht de kans klein dat er ook in de kerstweek verder wordt gepraat.

Tussenrapportages zijn niet te verwachten, zei Plasterk. “We houden ons aan de opdracht van de Kamer.” Dat betekent dat de buitenwereld “uiterlijk begin februari weer voor het eerst nieuws hoort”.

Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) wilden na afloop niets zeggen over de inhoud van het korte gesprek. Ook Wilders en Pieter Omtzigt (NSC) zeiden niets inhoudelijks.

De Tweede Kamer heeft woensdag Plasterk als informateur aangewezen. Hij gaat een, wat Plasterk zelf noemt, “korte informatieronde” met PVV, VVD, NSC en BBB leiden. In die ronde moeten de zorgen over de rechtsstatelijkheid van sommige standpunten van de PVV worden weggenomen. Die leven vooral bij NSC.