Rotterdammer opgepakt die gezocht wordt in Deens terreuronderzoek

De politie heeft donderdagmorgen in Rotterdam-Zuid een 57-jarige Rotterdammer opgepakt die onder andere door Denemarken wordt gezocht in een terreuronderzoek. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

De man is officieel aangehouden op verzoek van Duitsland. De politiezegsman laat weten dat de twee landen een gezamenlijk onderzoek hebben lopen, waarin de verdachte voorkomt.

De Deense autoriteiten meldden eerder op donderdag dat bij een antiterreuroperatie drie verdachten zijn opgepakt in Denemarken en dat er ook iemand in Nederland is aangehouden. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag.

Volgens Deense media zijn de aanhoudingen verricht op meerdere plaatsen in het land. Er zou een link zijn met een verboden bende, Loyal To Familia. Het is onduidelijk welke rol die groep speelde, maar volgens een expert van de Deense publieke omroep gaat het mogelijk om wapenleveranties. De Deense politie heeft dat niet bevestigd.

Het onderzoek zit nog in een vroeg stadium. De Deense autoriteiten zeiden snel te hebben ingegrepen omdat ze geen risico’s willen nemen. Premier Mette Frederiksen sprak van een “zeer ernstige” situatie.