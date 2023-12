Rutte: Orbán riskeert ook grote schade voor Hongarije

Premier Viktor Orbán riskeert met zijn verzet tegen extra hulp aan Oekraïne ook “grote schade” voor Hongarije, zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij heeft “moeite” met EU-toppen waar één EU-leider de anderen allerhande eisen denkt te kunnen stellen, zei hij bij aanvang van de top in Brussel.

Hongarije dreigt miljarden euro’s aan Europese steun voor Oekraïne te blokkeren, op een moment dat de regering in Kyiv in dringende geldnood raakt. Orbán dwarsboomt ook een volgende stap voor Oekraïne naar het EU-lidmaatschap.

Rutte heeft vooraf zelf met Orbán gesproken en dat verliep zoals “altijd heel plezierig. We mogen elkaar graag.” De band is “in ieder geval goed genoeg om met elkaar in gesprek te zijn deze dagen”, maar “we moeten kijken of dat voldoende oplevert”. Welke toon Rutte tegen zijn Hongaarse collega heeft aangeslagen wil hij niet kwijt.

Een EU-land dat in de ogen van anderen ten onrechte zijn veto gebruikt verspeelt doorgaans politiek krediet. Orbán lijkt zich daar niet aan te storen en stelt zich vooralsnog ook niet inschikkelijker op nu de EU ruim 10 miljard euro aan bevroren subsidies voor Hongarije vrijgeeft. Rutte maakt zich op voor “geen makkelijke” top. Maar hij wil zich er nog niet bij neerleggen en wijst op de repercussies voor Hongarije zelf als het volhoudt.

Als de andere EU-landen geld naar Oekraïne willen overmaken moeten ze dat maar uit eigen zak en niet via de EU-begroting doen, houdt Hongarije tot dusver vol. Rutte kan niet uitsluiten dat het daarop uitdraait, zegt hij. “Ik heb die luxe niet. Als het allemaal vastloopt moet je naar alle opties kijken.”

Maar dat zou wel “echt slecht nieuws” zijn voor Oekraïne, vindt Rutte. Dan heeft het land nog niet de zekerheid van gestage Europese steun. En als Orbán het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne tegenhoudt, is dat volgens Rutte een klap voor het moreel van Oekraïners aan het front en tijdens weer een winter zonder stroom en verwarming door Russische bombardementen.