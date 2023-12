Schipper veroordeeld tot taakstraf na fatale giekbreuk

De schipper van het zeilschip Risico waarvan de giek afbrak tijdens een schoolreisje op de Waddenzee is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. De rechtbank in Leeuwarden legde hem ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op voor dood door schuld. Bij het ongeluk kwam de 12-jarige scholiere Tara om het leven.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes maanden geƫist tegen de 50-jarige schipper Daan V. uit Harlingen voor grove nalatigheid. Daarnaast eiste het OM een beroepsverbod van 2,5 jaar, maar dat is volgens de rechtbank niet nodig. De kans dat V. met een nieuwe giek nogmaals een ongeluk krijgt, is wat de rechtbank betreft nihil. Ook heeft de man een blanco strafblad en heeft hij niet eerder ongelukken met zijn schip gehad.

Volgens de rechtbank is de schipper nalatig geweest, omdat de giek van zijn schip in slechte staat verkeerde. Er zaten zogeheten windscheuren in, waarin water bleef staan. De giek is van binnenuit gaan rotten en was op meerdere plekken aangetast. Bovendien voer de man met verlopen keuringsrapporten.

Het ongeluk gebeurde op 31 augustus vorig jaar toen het schip op weg was van Terschelling naar Vlieland. De gebroken giek viel op het achterhoofd van Tara, die met haar school Dalton Den Haag op zeilkamp was. Ze liep een schedelbreuk op. Reanimatie mocht niet meer baten.

De rechtbank benadrukte dat de eigenaar van een oud binnenvaartschip, waarop hij gasten ontvangt, een zware zorgplicht heeft. Hij moet zorgen dat zijn schip altijd in goede staat verkeert, stelt de rechtbank.

De schipper was op de hoogte van de lange brede en diepe scheuren aan de bovenkant van de giek. De rechtbank vindt dat hij als ervaren schipper nader onderzoek had moeten laten plegen door een expert.

Door het schip niet tijdig te laten keuren is bovendien “het risico op een ongeluk verhoogd.” Hij had niet mogen varen met een verlopen keuringscertificaat.

De schipper was niet bij de uitspraak aanwezig.