Tweede Kamer kiest opvolger Kamervoorzitter Vera Bergkamp

De Tweede Kamer kiest wie de nieuwe voorzitter wordt. De race gaat tussen Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) en Martin Bosma (PVV), die zich als enige twee Kamerleden aanmeldden om Vera Bergkamp op te volgen. Zij was de afgelopen jaren de voorzitter van de Tweede Kamer. Roelien Kamminga is sinds het aantreden van de nieuwe Kamer vorige week de tijdelijke Kamervoorzitter, maar zij maakte zondag bekend dit niet te willen blijven.

Wie er met de winst vandoor gaat, wordt bepaald met stembriefjes tijdens een plenair debat. De Kamerleden stoppen individueel, en in het geheim een briefje met hun keuze in een daarvoor bestemde bus. Voorwaarde is dat minimaal 76 van de 150 Kamerleden meedoen aan de stemming. Mocht het gelijkspel zijn, dan bepaalt het trekken van een naambriefje uit de stembus wie de nieuwe Kamervoorzitter wordt.

Van Bosma was al langer bekend dat hij het voorzitten van de Kamer ambieert, zo moest hij het de vorige keer afleggen tegen Bergkamp, en daarvoor tegen diens voorganger Khadija Arib. Het PVV-Kamerlid zit ook al met enige regelmaat plenaire Kamervergaderingen voor. Van der Lee doet voor het eerst een gooi naar het voorzitterschap, een rol vanuit waar hij wil bijdragen “aan herstel van vertrouwen en het overbruggen van de kloof tussen burgers en beslissers”.