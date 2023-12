Vakantieparken in België blijven vakantieparken

De Partij voor de Vrijheid en de Boer Burger Beweging hebben afgelopen verkiezingen flink gewonnen. Door de enorme winst is er een grote kans dat de twee partijen gaan deelnemen in een nieuw te vormen kabinet. De woningnood was één van de stokpaardjes van deze verkiezingen en nu deze twee partijen beiden kans maken op een plek in de coalitie komt één van hun ideeën steeds meer in de buurt van de werkelijkheid. Beide partijen zijn voorstander van het toestaan van permanente bewoning op vakantieparken.

Dit plan kan zeker vijfendertig duizend woningen opleveren, volgens BBB. Kenners zien echter ook problemen. De doorstroming binnen de huizenmarkt zal beperkt blijven en de parken zijn niet gebouwd op een dergelijke bewoning. Hulpdiensten en openbaar vervoer kan niet altijd gemakkelijk bij alle huisjes komen. Belangrijk zijn ook dat bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme hier last van gaan krijgen. Minder toeristen op een park, betekent immers minder toeristen in de buurt. Bovendien, zo menen de experts, zal voor een dergelijk plan zoveel aan een park gesleuteld moeten worden dat het halve woonwijken worden en dat gaat ten koste van de natuur waar dergelijke parken zich vaak bevinden.

De grens over: België

Voor de Nederlandse parken worden deze plannen binnenkort dus misschien wel heel reëel. Voor vakantieparken in België geldt dit echter niet. België is een gevarieerd land, waar men iedere vakantie goed vertoeven kan. In de zomer is een zon-, zee- en strandvakantie zeker een optie aan de Belgische kust, maar ook de actieveling kan zijn gang gaan door bijvoorbeeld hikes te ondernemen in de Ardennen. Bungalowparken in de Belgische Ardennen bevinden zich in de prachtige natuur die bij dit gedeelte van de bergketen horen. Een bosrijke omgeving waar men ongestoord kan genieten van de stilte in de natuur en misschien zelfs wild spotten kan. In de Ardennen kan echter ook actief bewogen worden. Denk aan hiken, mountainbiken, maar zeker ook kanoën of raften. Niet geheel onbelangrijk is het feit dat men de benodigdheden voor zulke activiteiten vrijwel altijd op het vakantiepark zelf kan huren. Dat scheelt een hoop gesjouw en gemopper tijdens het inpakken, reizen en verblijf.

Waarom een vakantiepark?

Veel mensen verkiezen een bungalowpark boven een camping voor het gemak van het verblijf. Verblijven in een huisje is toch gemakkelijker dan het slapen op een luchtbed in een tent, bijvoorbeeld. Dat alles aanwezig is in een vakantiehuisje geeft al het comfort dat men thuis ook zou hebben. Dat geeft ook vrijheid. Bovendien heeft een vakantiepark vaak de faciliteiten om eventueel de ene dag lekker in de bungalow te zijn en het andere moment op of via het park iets te ondernemen. De natuurlijke omgeving is zoals hierboven beschreven eveneens een groot pluspunt. Het verblijven in de natuur is dan echter wel nog altijd comfortabel en niet zoals de weerbarstige manier van natuur ervaren tijdens kamperen. Ook is om bovenstaande redenen een vakantiepark erg geschikt om met kinderen naartoe te gaan.