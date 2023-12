Verdediging hoofdverdachte Mallorcazaak: ‘rechterlijke dwaling’ 

Sanil B., de hoofdverdachte in de Mallorcazaak, verdient volgens zijn advocaat vrijspraak voor de doodslag van Carlo Heuvelman. Volgens raadsman Anis Boumanjal is er sprake van een “rechterlijke dwaling”.

Het Openbaar Ministerie eiste woensdag in hoger beroep een gevangenisstraf van tien jaar tegen B., voor de fatale mishandeling op Mallorca in juli 2021 en andere vechtpartijen. Vorig jaar werd B. tot zeven jaar cel veroordeeld. Momenteel zit B. als enige van de zeven verdachten vast. Hij hoorde de strafeis met tranen in zijn ogen aan, zag zijn advocaat.

“De pijn van de moeder van Carlo gaat door merg en been”, stelde Boumanjal, aan het begin van zijn pleidooi. “Haar woorden over een glansloos leven hebben me niet onberoerd gelaten. Ook ik gun haar antwoorden op vragen en een veroordeling van daders die verantwoordelijk zijn.”

Boumanjal leerde zijn cliënt kennen na de veroordeling door de rechtbank. In de gevangenis zei B. tegen zijn nieuwe advocaat: “Ik snap niet dat niemand mij wil geloven als ik zeg dat ik niets met Carlo te maken heb. Ik zweer u op de persoon van wie ik het meeste hou, mijn moeder, dat ik niets te maken heb met Carlo.”

“Hoe heeft het zover kunnen komen dat twee halve waarheden tot een waarheid zijn geconstrueerd?”, vraagt Boumanjal zich af over het vonnis, dat onder meer is gebaseerd op DNA-sporen en getuigenverklaringen. “We raken overtuigd dat we te maken hebben met een agressieve en opgefokte Sanil.” Hij haalde ook de maatschappelijke beroering aan die de zaak teweeg heeft gebracht. “Niemand kent het dossier, maar iedereen heeft een mening.”

Volgens hem is er “geen objectief bewijs voor de betrokkenheid” van zijn cliënt. “We moeten ons alleen laten leiden door de feitelijke waarheid. Anders wordt het ontzettend gevaarlijk.”

Hij stelt dat het OM niet gelukt is om de waarheid te achterhalen. “Hoe tragisch ook. We weten niet wat er op die 14e juli met Carlo is gebeurd en wie er verantwoordelijk is.” Hij vindt dat de schuldvraag boven alle twijfel verheven moet zijn. “Behoed uzelf”, drukte hij het hof in Leeuwarden op het hart, “voor de tunnelvisie die de rechtbank en het OM hadden.”

“Indien u niet de juridische waarheid kunt achterhalen en niet kunt uitsluiten dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, moet vrijspraak volgen.”

Het hof doet in maart uitspraak.