Zorgen in provincie Overijssel over financiën van gemeenten

De provincie Overijssel maakt zich zorgen over de financiële positie van haar 25 gemeenten. Het provinciebestuur heeft die zorgen ook gedeeld met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Overijssel dreigt in 19 van de 25 gemeenten over een paar jaar een financieel tekort te ontstaan.

Lagere overheden zien 2026 als ‘ravijnjaar’, omdat provincies en gemeenten zoals het er nu naar uitziet vanaf dan een lagere bijdrage van het Rijk krijgen. In de Tweede Kamer hebben diverse politieke partijen hier al aandacht voor gevraagd. Het nieuwe kabinet moet hierover een besluit nemen.

Gemeenten zijn gemiddeld voor zo’n 60 procent van hun inkomsten afhankelijk van geld uit het gemeentefonds. Ze zouden gezamenlijk 3 miljard euro minder krijgen. “Door de onduidelijkheid in de toekomst is er zorg dat gemeenten zullen moeten gaan ‘snijden’ in het voorzieningenniveau”, aldus de Overijsselse gedeputeerde Tijs de Bree (financiën, PvdA). “Dit raakt uiteindelijk de vaak kwetsbare burger.”

Alle gemeenten in Overijssel hebben voor volgend jaar een sluitende begroting vastgesteld. Voor bijna 80 procent dreigt voor de langere termijn echter een structureel tekort. De afdeling Overijssel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de provincie hiervan op de hoogte gesteld, wat voor De Bree aanleiding was om “een krachtig signaal” af te geven aan het Rijk. De gedeputeerde wil vooral snel duidelijkheid hebben.