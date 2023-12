Advies GGD: eet niets uit omgeving vliegveld Rotterdam om PFAS

De GGD adviseert om voorlopig geen groente en fruit te eten uit de moestuinen die naast het vliegveld van Rotterdam liggen. In de sloot die tussen Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de volkstuinen ligt, zijn recentelijk verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. In de eerste maanden van het nieuwe jaar vindt vervolgonderzoek plaats, maar de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft uit voorzorg de nodige adviezen gegeven.

Naast het niet eten van groente en fruit uit de moestuinen, adviseert de GGD ook voorlopig geen slootwater te gebruiken voor besproeiing. De eigenaren van de volkstuinen kunnen wel werken op hun perceel, maar het advies is om handschoenen te dragen en na afloop de handen te wassen.

Volgens het vliegveld heeft onderzoek aangetoond dat er verhoogde PFAS-concentraties zijn rond de oefenplaats van de brandweer op het compacte luchthavencomplex. De PFAS, een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, zitten in de grond, de sloten en het grondwater rond de oefenplaats.

De brandweer gebruikte volgens de leiding van RTHA tot 2020 een PFAS-houdend blusmiddel bij incidenten. Zeer waarschijnlijk is dit de reden van de aangetroffen verhoogde concentraties. “De waardes zijn hoger dan we willen, maar vormen geen acuut risico”, meldt het vliegveld, dat benadrukt dat het om één meting gaat. “Er zijn extra metingen nodig om hier conclusies aan te verbinden.” Het is de bedoeling dat het vervolgonderzoek in het eerste kwartaal van 2024 wordt afgerond.

Komende dinsdag (19 december) organiseert de luchthaven een informatiebijeenkomst. Onder meer de leden van de moestuinvereniging en de naastgelegen ponyclub, die ook langs de betreffende sloot ligt, zijn daarvoor uitgenodigd. De GGD kan niets zeggen over de eventuele gezondheidsrisico’s voor de dieren die water uit de omgeving drinken.

De provincie Zuid-Holland heeft de Statenleden ook op de hoogte gesteld, al zegt de provincie op dit moment niet betrokken te zijn bij de zaak.