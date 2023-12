Beveiliging in Vlaardingse wijk opgeschroefd na nieuwe explosie

In de Vlaardingse wijk Oostwijk worden de beveiligingsmaatregelen uitgebreid nadat er vrijdagochtend opnieuw een explosie was bij een bedrijfspand in de Koninginnestraat. Zo wordt de particuliere beveiliging in de wijk uitgebreid en zet ook de politie extra mankracht in, meldt de gemeente.

De Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga noemt het “afschuwelijk” voor alle bewoners “dat we deze explosies niet onder controle krijgen”. Wijbenga betuigt zijn medeleven aan alle omwonenden. “Mensen zijn verdrietig, bang en boos, en dat is natuurlijk totaal begrijpelijk. Ik ben ook boos.”

De burgemeester belooft dat hij samen met politie en het Openbaar Ministerie alles op alles blijft zetten om een einde te maken aan de reeks explosies. Zo was het pand waar vrijdagmorgen een explosief afging, al gesloten na een eerdere ontploffing. Ook werd in de nacht van maandag op dinsdag een 26-jarige Rotterdammer aangehouden na een explosie bij een huis aan de Gretha Hofstralaan op 12 december. Bij de woning werd eerder ook een verdacht pakketje achtergelaten. Vrijdag is het voorarrest van de verdachte met twee weken verlengd.

In Vlaardingen waren dit jaar al zeven ontploffingen waarbij eenzelfde persoon, een loodgieter, vermoedelijk het doelwit was.