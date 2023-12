BOA Bond: lokaal verbod en vuurwerkvrije zones niet werkbaar

Een lokaal afsteekverbod of vuurwerkvrije zones in bepaalde gebieden is voor handhavers niet werkbaar. Dit leidt volgens de Nederlandse BOA Bond tot onduidelijkheid en onveilige situaties voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), zegt voorzitter Ruud Kuin. “Verbied het of niet. Handhaving begint met een logisch besluit.”

De situatie zoals die nu is, waarbij sommige gemeenten een afsteekverbod of vuurwerkvrije zones hebben en andere niet, werkt niet, zegt Kuin. “Verkopen mag wel, maar je mag het niet afsteken in een paar gemeenten. Dan fiets je 1 kilometer verder en kun je je goddelijke gang gaan.” De verschillende regels maken het volgens de voorzitter ingewikkeld mensen aan te spreken. Bovendien moeten handhavers mensen op heterdaad betrappen op het afsteken van vuurwerk, aangezien bezit wel is toegestaan met oud en nieuw.

Ook de politie heeft moeite met de verschillende lokale regels en de handhaving ervan, lieten de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB in een gezamenlijke verklaring donderdag weten. Ze deden opnieuw een oproep tot een landelijk vuurwerkverbod. Ook vragen de gevaarlijke werkomstandigheden voor hulpverleners hierom. Zo raakten vorig jaar wederom agenten gewond doordat ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Daarbij speelt ook de beperkte capaciteit bij de politie een rol bij de wens om een verbod.

De bonden willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. “Als werkgever moet zij ervoor zorgen dat politiemensen en hulpverleners onder zo veilig mogelijke omstandigheden hun werk kunnen doen”, stelden ze eerder.