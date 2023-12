Coalitiepartners verwachten stevig gesprek met VVD over motie

De coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie van het demissionaire kabinet-Rutte IV verwachten bij de wekelijkse ministerraad een stevig gesprek over de motie die VVD-leider Dilan Yeşilgöz deze week indiende over de spreidingswet. Tot hun verbazing diende zij bij een debat over de verkiezingsuitslag woensdag een motie in met het verzoek aan de Eerste Kamer om de behandeling van de wet uit te stellen. Dit verzoek is om meerdere reden ongebruikelijk, leidde tot veel verontwaardiging en werd later in afgezwakte vorm toch aangenomen door de Tweede Kamer.

Yeşilgöz is momenteel zowel demissionair minister van Justitie als Kamerlid. Met haar motie keerde ze zich tegen een wet die is voorgesteld door het kabinet waar ze zelf onderdeel van is. Bovendien is het volgens critici staatsrechtelijk gezien niet juist dat de Tweede Kamer instructies geeft aan de senaat. Donderdag werd de motie afgezwakt naar de wens om “voor de duur van de formatie een pas op de plaats met de spreidingswet” te maken.

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken, CDA) noemde de motie voorafgaand aan de ministerraad staatsrechtelijk en inhoudelijk gezien “onverstandig”. Volgens hem zet je de gemeentelijke solidariteit onder druk als de spreidingswet er niet komt. In de wekelijkse kabinetsvergadering wil hij dit bespreken.

CDA-minister en vicepremier Karien van Gennip (Sociale Zaken) denkt dat dat “wat er de afgelopen 48 uur is gebeurd behoorlijk moeilijk te volgen is voor Nederlanders. En dat doet wat met het aanzien van de politiek”.

D66-minister Rob Jetten (Klimaat) vindt dat het huidige demissionaire kabinet “een beetje normaal moet doen”. Hij hoopt dat er snel een nieuw kabinet komt, maar benadrukte ook dat de demissionaire ministers en staatssecretarissen nu op de winkel aan het passen zijn. “Dan zou het wel fijn zijn als ook de oude coalitiepartijen het leven van deze demissionaire bewindslieden niet nog ingewikkelder maakten”, haalde hij uit naar de VVD.

“Ik vond het niet chic naar Van der Burg toe”, zegt CU-minister Piet Adema (Landbouw) over de staatssecretaris van de VVD die de spreidingswet altijd fel heeft verdedigd. Hij merkt wel op dat de motie inmiddels is afgezwakt en daarmee is voor hem de kous af.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) spreekt tegen dat de sfeer in de ploeg VVD-bewindslieden is verslechterd om de motie. Donderdag hebben ze nog een overleg gehad. “Die sfeer is hartstikke goed.” Van der Burg is afwezig bij de ministerraad en heeft zich nog niet uitgesproken over de motie.