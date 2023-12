De Jonge: conclusie discriminatieonderzoek geeft stof tot nadenken

De bevindingen van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme geeft iedereen die zich bezighoudt met onderzoek naar, en beleid tegen discriminatie “stof tot nadenken”, schrijft demissionair binnenlandminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie concludeerde vrijdag dat discriminatie overal in Nederland voorkomt, en iedereen ermee te maken krijgt.

Hij noemt de waarnemingen van de commissie “waardevolle aanvullende inzichten op bestaande onderzoeken over de aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme”. De Jonge zal de bevindingen onder de aandacht brengen bij overheidsorganisaties, om te kijken of deze het bestaande beleid eventueel kunnen verbeteren.

De commissie heeft haar conclusie gebaseerd op rapporten en gesprekken met ervaringsdeskundigen en belanghebbenden in verschillende sectoren. In alle onderzochte branches werd discriminatie geconstateerd: de arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid, politie, zorg, woningmarkt, sport en cultuur. En mensen in Nederland worden volgens de commissie op alle gronden die worden genoemd in artikel 1 van de Grondwet uitgesloten: wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid.