Delft gaat Museum Prinsenhof vernieuwen en verbouwen

Delft is van plan Museum Prinsenhof in het gelijknamige historische gebouw ingrijpend te vernieuwen en te verbouwen. Het gebouw wordt verduurzaamd en vrijwel helemaal toegankelijk gemaakt voor bezoekers met een fysieke beperking. Ook het binnenklimaat wordt verbeterd. Het museum krijgt daarnaast een nieuwe entree. De hele klus gaat naar schatting 38 miljoen euro kosten, denkt de gemeente.

Museum Prinsenhof is gevestigd in het Prinsenhof, waar ook Willem van Oranje woonde. Het complex is in de 14e eeuw gebouwd als vrouwenklooster en is tegenwoordig een rijksmonument. Bij de vernieuwing krijgt de oorspronkelijke kloosterarchitectuur met gewelven en bogen veel aandacht. Na de verbouwing zijn de monumentale gevels en de vensters veel beter zichtbaar vanuit de stad. Als de renovatie binnenshuis klaar is, wil Delft ook de tuin en het Sint Agathaplein aanpakken.

De gemeenteraad moet in februari 2024 akkoord gaan met de plannen. Als dat gebeurt, gaat Museum Prinsenhof in 2025 dicht. In 2027 moet het hele karwei klaar zijn. Topstukken uit de collectie gaan tijdelijk naar andere musea in het land. Delft heeft nog ongeveer 5 miljoen euro nodig om alle plannen te bekostigen, aldus de gemeente.