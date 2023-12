Door SBS ontmaskerde afvalcoach vast voor grooming en verkrachting

Een 46-jarige man uit Haarlem, die zichzelf afvalcoach noemt, heeft volgens het Openbaar Ministerie ernstig misbruik gemaakt van jonge, kwetsbare meisjes die leden aan anorexia. Hij zit vast voor grooming en verkrachting, meldt het OM vrijdag.

De man zou via zogeheten ‘pro-ana-sites’, waarop tips zijn te vinden om te vermageren, in contact zijn gekomen met meisjes die hulp zochten voor onder meer eetproblemen. Het onderzoek naar de verdachte begon in februari vorig jaar toen hij zich samen met programmamaker Alberto Stegeman had gemeld op het politiebureau. De verdachte dacht kort daarvoor een afspraak te hebben met een 15-jarig meisje, maar in werkelijkheid was het een medewerkster van het SBS6-programma Undercover in Nederland. Alberto Stegeman confronteerde de man hiermee in het Amstelpark in Amsterdam, waarna ze samen naar het politiebureau gingen.

Na de uitzending van deze confrontatie in september vorig jaar meldden zich twee andere slachtoffers bij de politie. Die meisjes vertelden in 2021 verkracht te zijn door de Haarlemmer. “De beide meisjes verklaarden in hun aangifte hulp te hebben gezocht voor hun eetproblemen en met de man die zich voordeed als afvalcoach te hebben afgesproken. Vervolgens werden ze meegenomen naar een hotelkamer en zouden ze seksueel zijn misbruikt”, aldus het OM.

Na uitgebreid onderzoek door de zedenpolitie in Amsterdam is de verdachte dinsdag aangehouden in zijn woning. De rechter-commissaris heeft besloten dat de man veertien dagen langer in voorarrest blijft.