Drie metro’s vernield vooraf aan Ajax – AEK

Vooraf aan voetbalwedstrijd Ajax – AEK Athene donderdagavond hebben voetbalsupporters drie metro’s vernield. Dat laat een woordvoerder van Amsterdamse stadsvervoerder GVB vrijdag weten. Het gaat om kapotte ruiten en beschadigingen aan de deuren en het interieur van de metro.

Door de vernielingen was het metroverkeer donderdagavond gestremd op metrostation Weesperplein, omdat daar een van de kapotte metro’s stond. “Hierdoor moesten we lijnen inkorten en omleiden. Ook was er rituitval omdat de drie metro’s niet meer konden worden ingezet”, aldus de GVB-woordvoerder.

De vervoerder gaat aangifte doen van de vernielingen. Hoeveel kosten er zijn door de schade is nog onbekend. “Hier is meer tijd voor nodig”, aldus de woordvoerder. “Wie opdraait voor de kosten van de schade valt samen met de aangifte. Verzekeringszaken wordt hier nauw bij betrokken.”

De metro’s werden rond 19.00 uur vernield op het metrostation Weesperplein. De ME moest worden ingezet en 140 mensen zijn aangehouden. Voor het afvoeren van de gearresteerden zijn drie lijnbussen van de GVB gebruikt. Voor de ongeregeldheden bij de metro’s zaten vrijdag nog twee mensen vast, waarvan een voor vernieling en een voor belediging.