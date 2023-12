Grensgemeenten twijfelen aan nut van vuurwerkverbod

Gemeenten in het zuiden van het land betwijfelen of het in de praktijk wel mogelijk is om vuurwerk landelijk te verbieden. Dat zeggen ze in een rondgang van het ANP. Veel vuurwerk wordt in België gekocht en gaat daarna in de kofferbak naar Nederland. Als ons land meer wil doen tegen het afsteken van vuurwerk, moet dat volgens de gemeenten samen met de zuiderburen gebeuren.

Het Limburgse Landgraaf denkt dat een landelijk vuurwerkverbod in de praktijk niet te handhaven is, ook omdat veel vuurwerk online wordt gekocht. “Dit zou betekenen dat de capaciteit extra moet worden uitgebreid. En dan nog is het onbegonnen werk om dit op een praktisch uitvoerbare wijze vorm te geven.” Ook Gulpen-Wittem in Limburg twijfelt. “Ons college staat positief tegenover een eventueel landelijk vuurwerkverbod, maar wij zijn sceptisch over de uitvoering daarvan, gelet op de ligging van onze gemeente bij de grens.”

Ook Goirle is op zich voor een landelijk verbod, “vanwege de schade en de overlast door vuurwerk en de ongelukken die met vuurwerk gebeuren”. De gemeente, die tussen Tilburg en de Belgische grens ligt, voegt er wel aan toe dat een vuurwerkverbod “alleen zin heeft als de verkrijgbaarheid en de verkoop van vuurwerk aan banden wordt gelegd in Nederland en daarbuiten”.

Het Noord-Brabantse Laarbeek is ook sceptisch. De gemeente denkt dat een landelijk vuurwerkverbod “niet handhaafbaar is, zeker in de gebieden aan de grenzen met België en Duitsland, waar vaak sprake is van illegaal vuurwerk”. Heeze-Leende in Noord-Brabant zegt niet tegen een landelijk vuurwerkverbod te zijn. “Als grensgemeente dringen we er wel op aan om ook met onze zuiderburen dezelfde afspraken te maken, omdat nu al veel vuurwerkoverlast veroorzaakt wordt door het zware vuurwerk wat door onze inwoners in België wordt aangeschaft.”

In de nieuwe Tweede Kamer lijkt weinig steun voor een landelijk vuurwerkverbod te zijn. Maar veel gemeenten hebben besloten om zelf ook geen lokaal verbod in te stellen, omdat ze vinden dat dit niet te handhaven is zolang er geen landelijk verbod is. Een deel ervan is voor een vuurwerkverbod in heel Nederland.