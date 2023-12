Handhavers Arnhem mogen keppeltje, tulband of hoofddoek dragen

Handhavers in Arnhem mogen vanaf vrijdag zichtbaar religieuze uitingen dragen bij hun uniform. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een hoofddoek, een keppel of een tulband. Religieuze uitingen waren al toegestaan voor ambtenaren met publieksfuncties en Arnhem vindt het niet langer passend om handhavers daarvan uit te sluiten, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.

“Vanaf vandaag zorgen we ervoor dat een handhaver bij het uniform de religieuze uitingen niet hoeft te verstoppen. Zo hoeft een Arnhemse handhaver tijdens zijn werk geen afscheid te nemen van iets dat hoort bij zijn identiteit”, aldus Marcouch. Hoofddoekjes en andere religieuze hoofdbedekkingen zijn onder meer in Tilburg en Utrecht ook al toegestaan. In Arnhem diende de fractie van DENK vorig jaar een motie in om de kledingvoorschriften aan te passen.

Handhavers mogen zelf weten of ze hun religie zichtbaar willen uitdragen in hun kleding, schrijft Marcouch. Voorwaarden zijn dat de uiting de veiligheid niet in de weg staat en dat het om “een passende en herkenbare uiting” gaat. Arnhem is ervan overtuigd dat religieuze uitingen op het uniform neutraal optreden door een handhaver niet in de weg staan.