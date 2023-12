Hoogleraar infectieziekten: niet naar kerstborrel met corona

Ga niet naar de kerstborrel als je ziek bent en overweeg om een coronatest te doen bij klachten. Dat adviseert Chantal Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboudumc, nu het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is gestegen naar het hoogste niveau ooit en er negenhonderd coronapatiƫnten in de ziekenhuizen liggen, van wie vijftig op de ic.

Volgens Rovers gaat het in de ziekenhuizen vooral om ouderen en mensen met een onderliggende ziekte. “Veel mensen hebben weerstand opgebouwd door een eerdere infectie of door vaccinatie waardoor ze minder snel in het ziekenhuis komen”, legt Rovers uit. Maar kwetsbaren blijven een risicogroep. “En ook als je jong en gezond bent en twee keer corona hebt gehad, kun je het post-covidsyndroom krijgen”, waarschuwt ze.

Het blijft daarom belangrijk om de kans op besmetting te verkleinen. “Het advies is nog steeds dat je thuisblijft als je ziek bent”, zegt ze. “Mijn advies zou zijn: ga niet naar de kerstborrel of met kerst naar opa en oma als je klachten hebt, hoe vervelend dat ook is”, zegt ze. “Of overweeg een coronatest om het zeker te weten.”

Overigens ziet de hoogleraar dat weinig mensen weten wat de huidige adviezen zijn als het gaat om corona. “Het zou goed zijn als het RIVM of de politiek hier meer aandacht aan besteedt. Ook bijvoorbeeld over de mogelijkheid om je nog tot uiterlijk 22 december te laten vaccineren.”

Rovers verwacht dat het aantal besmettingen de komende tijd verder zal oplopen, nu mensen bijvoorbeeld met kerst samenkomen. “De kans is groot dat er in januari meer mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, maar taferelen als tijdens het eerste jaar van de coronapandemie komen er echt niet.”