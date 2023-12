Lenferink kan langer blijven als vervangend CdK in Gelderland

Henri Lenferink is langer beschikbaar als commissaris van de Koning in Gelderland, zo laat zijn woordvoerder weten. De oud-burgemeester van Leiden vervangt sinds begin oktober John Berends, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een onderzoek naar Berends’ handelen gaat langer duren dan de provincie aanvankelijk wilde, zo werd donderdag bekend.

Adviesbureau KPMG verwacht dat het in juni een rapport over het handelen van de commissaris af heeft. Provinciale Staten verzocht deze herfst het onderzoek in februari af te hebben. Berends heeft zijn taken neergelegd voor de duur van het onderzoek. Vervanger Lenferink kan aanblijven nu het onderzoek meer tijd gaat kosten, zegt zijn woordvoerder. Hoe veel langer Lenferink zijn taak als vervanger na juni kan blijven vervullen, kan de woordvoerder niet zeggen.