Limburgse Staten niet gerust op Omgevingswet, willen evaluaties

De Provinciale Staten van Limburg willen dat het college elk half jaar de werking van de nieuwe Omgevingswet gaat evalueren. Volgens PvdA-Statenlid Lianne Schuuring bestaan er “ontzettend veel zorgen” over de uitvoering van de nieuwe wet.

De Omgevingswet treedt op 1 januari in werking, nadat dit meerdere malen was uitgesteld om onder meer ICT-problemen. De wet bundelt verschillende wetten en regels over onder meer water, bodem en natuur. De nieuwe wet moet het makkelijker maken voor burgers om erachter te komen welke regel waarop van toepassing is. Ook zou het simpeler moeten worden om ergens een vergunning voor te krijgen. Dit kan onder de Omgevingswet namelijk bij één digitaal loket.

Maar het is volgens de Limburgse Statenleden nog niet duidelijk of de techniek achter dat loket “begin 2024 al goed genoeg functioneert om alle aanvragen aan te kunnen”. Mede daarom willen de meeste partijen dat het college van Gedeputeerde Staten in de gaten houdt hoe de uitvoering van de wet verloopt, “welke problemen er hierbij ontstaan en wat hiervan de gevolgen zijn”. Ook moet het college kijken of het wel lukt om de doelen van de wet, zoals het inzichtelijker maken van de regelgeving en het sneller aanvragen van vergunningen, “vorm te geven”. Provinciale Staten wil hier ieder half jaar over geïnformeerd worden.

Een motie met dit verzoek werd vrijdag tijdens een vergadering in het gouvernement in Maastricht ingediend door de PvdA, mede namens coalitiepartners BBB, VVD, CDA en SP en oppositiepartijen D66, JA21, GroenLinks, Lokaal-Limburg, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Horizon. Dat zijn alle Limburgse fracties behalve de PVV en Forum voor Democratie.

Verantwoordelijk gedeputeerde Michael Theuns (CDA) zei dat het college ook “heel benieuwd” is hoe het met de invoering van de wet zal gaan. “We zijn zo goed als mogelijk voorbereid”, stelde Theuns wel, al erkent hij ook dat de provincie “heus wel tegen kinderziektes gaat aanlopen”.

Limburg is niet de enige provincie waar zorgen spelen over de Omgevingswet. Zo tuigt Overijssel een speciaal crisisteam op dat vanaf 1 januari problemen die bovenkomen moet oplossen, het zogeheten EHBO-team (Eerste Hulp Bij Omgevingswetproblemen).