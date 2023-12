Ministeries: drie haalbare scenario’s toekomst Nederlandse Loterij

Een verkenning naar de toekomst van Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van onder meer de Staatsloterij, Lotto en Toto, is afgerond, melden het ministerie van Financiën en Justitie en Veiligheid vrijdag. Drie van vier onderzochte varianten zijn haalbaar, is de conclusie. Dat zijn: volledige privatisering met behoud van de monopolievergunning, alleen de online kansspelen privatiseren of het behouden van de huidige situatie waarbij de staat eigenaar is van het gokbedrijf.

Een vierde variant, het volledig privatiseren zonder monopolie waarbij er een open stelsel ontstaat, is “geen haalbare variant”, aldus de ministeries. Deze “brengt ingrijpende veranderingen in de marktordening met zich mee en zorgt voor grote financiële en niet-financiële onzekerheden voor de publieke belangen, voor Nederlandse Loterij, de staat en de medeaandeelhouder, vertegenwoordigd in Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN (STAK)”.

Aan de haalbare varianten kleven voor- en nadelen, aldus de ministeries. Volledige privatisering vergt aanpassing van wet- en regelgeving, maar kan interessant zijn voor aandeelhouders en de onderneming. Alleen het privatiseren van de online kansspelen is eenvoudiger uitvoerbaar, maar vereist een splitsing van Nederlandse Loterij die voor verlies aan efficiency kan zorgen.

Dingen laten zoals ze zijn, betekent dat de staat invloed houdt en werk kan maken van maatschappelijke belangen. Zoals de bescherming van consumenten, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van criminaliteit en fraude. Maar dit kan ook geregeld worden via wet- en regelgeving. Daarnaast kan staatsinvloed ten koste gaan van innovatie of (buitenlandse) groei, aldus de ministeries in een publicatie over de verkenning.

De drie haalbare varianten worden verder uitgewerkt. Volgens de ministeries is het aan de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet om een besluit te nemen over de toekomst van Nederlandse Loterij.