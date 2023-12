Ministers ontwijken commentaar op ‘actie’ VVD-leider

Na afloop van de ministerraad reageren diverse ministers met meel in de mond op vragen over de motie van VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz, om een pas op de plaats te maken met de spreidingswet voor asielzoekers. Tussen de regels door klonk irritatie en onbegrip. Onder meer vicepremier Sigrid Kaag (Financiën, D66) en vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) benadrukten daarbij dat het kabinet nog steeds achter de spreidingswet staat en dat het belangrijk is dat de wet er komt die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten.

De wet ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Kaag hoopt dat de senaat voor de wet gaat stemmen, zei ze na afloop van de ministerraad. “Het is van groot belang dat de spreidingswet er komt”, zei ook Schouten.

Het vreemde van een demissionaire periode is dat een minister, zoals Yeşilgöz, het kabinetsbeleid moet steunen. De VVD-partijleider is nu echter ook Kamerlid en gaat vanuit de Tweede Kamer een andere kant op, legt Kaag uit. Zij noemde daarbij de VVD-leider niet met naam. Omdat na de verkiezingen de verhoudingen binnen en buiten het kabinet veranderd zijn, past “des te meer terughoudendheid”, vindt Kaag.

Alle kabinetsleden moeten zich terughoudend opstellen, vindt de vicepremier. “Vandaag is het misschien dit thema, het zou heel goed kunnen zijn dat het volgende week of in januari een totaal ander thema zal zijn.” Volgens Kaag is het een “Haagse afspraak” dat een demissionair kabinet “terughoudend opereert qua beleid, qua richting, qua keuzes. Daar zijn we allen toe gehouden en dan is het altijd zaak om eerst bij jezelf te beginnen.”

Schouten draaide er ook om heen. “Voor mij telt, is hoe wij als kabinet omgaan met de spreidingswet en dat hebben wij woensdag al heel erg duidelijk gemaakt.” Ze doelt op de reactie van premier Mark Rutte, die de motie van zijn eigen partij de VVD namens het kabinet ontraadde. Deze motie, waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen de wet niet te behandelen zolang de formatie duurt, is later afgezwakt. Een (rechtse) meerderheid van de Kamer heeft de motie aangenomen, waarin alleen in hele algemene termen de hoop wordt uitgesproken dat er “pas op de plaats” wordt gemaakt met de spreidingswet.

De berichten dat de sfeer in de ministerraad “korzelig” was, herkent Kaag niet. “Het was een goede vergadering, het was een respectvolle uitwisseling.” Volgens Schouten zijn er in de ministerraad “regelmatig” scherpe discussies en is vrijdag kort over de motie gesproken.