Ollongren bezorgd om Nederlandse steun voor Oekraïne na winst PVV

Defensieminister Kajsa Ollongren (D66) maakt zich zorgen over de Nederlandse steun aan Oekraïne nu kabinetsdeelname van verkiezingsoverwinnaar PVV voor de hand ligt. Het stemt haar optimistisch dat een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer deze week heeft uitgesproken dat Nederland Oekraïne moet blijven steunen. Maar helemaal gerust is de bewindsvrouw er niet op. Want die positie zou kunnen veranderen na coalitieonderhandelingen met de partij van Geert Wilders, die tegen wapenleveringen aan Oekraïne is.

De PVV noemt Rusland in haar verkiezingsprogramma een “agressor” die Oekraïne “onrechtmatig” is binnengevallen. Maar de partij vindt dat het “schaarse” militaire materieel van Nederland niet naar Kyiv moet worden gestuurd.

Ollongren zegt het “ontzettend” belangrijk te vinden dat Nederland Oekraïne blijft steunen. “Juist om te voorkomen dat die dreiging nog dichterbij komt.” Ze vindt het in deze tijd van grote internationale spanningen – ook in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Afrika – onverstandig om te “doen alsof de boze buitenwereld er niet is”.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie met de oproep dat Nederland een voortrekkersrol moet spelen bij de steun aan Oekraïne. Van de vier partijen die gaan praten over mogelijke samenwerking stemden PVV en BBB tegen en VVD en NSC voor.

In Oekraïne en lidstaten van de Europese Unie zijn “zeker zorgen” over de positie van Nederland als het aankomt op de oorlog met Rusland. Den Haag heeft lang een voortrekkersrol gespeeld met de hulp aan Oekraïne. De Hongaarse premier Viktor Orbán ligt aan de andere kant vaak dwars. Donderdag nog wierp hij een blokkade op voor een nieuw Europees pakket van 50 miljard euro voor Kyiv.

Wilders heeft meerdere ontmoetingen gehad met de pro-Russische Orban en noemde hem bij zo’n bezoek eens een “geweldige politicus”. De Hongaarse premier was een van de eerste regeringsleiders die Geert Wilders feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning.