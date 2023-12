OM eist zeven jaar cel tegen rapper Joey AK om ontvoering

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen Joël H. (26) uit Purmerend, alias rapper Joey AK, voor ontvoering, bedreiging en mishandeling. Acht medeverdachten in de leeftijd van 22 tot 34 jaar hoorden voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen eisen uiteenlopend van vier tot zes jaar.

De zaak tegen de negen mannen – volgens het OM allemaal verbonden aan rapformatie Zone 6 uit Holendrecht – draait om de kidnapping van rapper Kobus L. Ze zouden het slachtoffer op 3 september vorig jaar naar een wasstraat in Duivendrecht hebben gelokt, hebben gedwongen in een busje te stappen en meegenomen. Onderweg zouden ze hem hebben beroofd, bedreigd met een vuurwapen en toegetakeld.

Toen het slachtoffer aangifte deed, vertelde hij in april 2019 al zwaar te zijn mishandeld door H. en in elk geval medeverdachte Ernst A. (24). Dat gebeurde bij een kickboksgala in Oostzaan. Toen zou de aanleiding te vinden zijn geweest in een schuld van 500 euro die Kobus L. bij H. had na een verloren weddenschap. Twaalf dagen na de gijzeling werd hij volgens het OM opnieuw te grazen genomen toen hij leden van de groep tegen het lijf liep in de Bijenkorf.

Voor de rechtbank benadrukte de aanklaagster vrijdag dat de gebeurtenissen niet alleen ongekende impact hebben gehad op het slachtoffer, maar ook doorwerken in Holendrecht. “De verdachten eigenen zich een wijk toe en zijn een slecht voorbeeld voor de jeugd. Geweld wordt verheerlijkt en gepleegd om de status van de leden van Zone 6 te verheerlijken”, zei ze.

Als voorbeeld wees ze op de rap Blijf Soldaat van Joey AK, die daags na de gijzeling werd opgenomen. Daarin verkondigt de rapper: “En nu is Holy van mij. Elke jongen die in de wijk strijdt die krijgt een Roley van mij”. “Het is duidelijk dat als je voor verdachte werkt – lees strafbare feiten pleegt – je daar ook een beloning voor krijgt”, aldus de aanklaagster. Volgens haar waande H. zich “onaantastbaar”.

Zij verweet het alle negen verdachten, die hoofdzakelijk hebben ontkend of gezwegen, nauwelijks openheid van zaken te hebben willen geven. Ook tilde ze er zwaar aan dat geen van hen berouw heeft getoond.

De rest van vrijdag en maandag is het woord aan de verdediging van de verdachten. De uitspraak staat gepland op 8 maart komend jaar.