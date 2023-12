Opnieuw explosie bij pand loodgieter Vlaardingen

Bij een bedrijfspand in Vlaardingen van een loodgieter, bij wie dit jaar vaker explosies plaatsvonden, is vrijdagochtend vroeg opnieuw een ontploffing geweest. Het gaat om een garage aan de Wilhelminastraat/Koninginnestraat, waar in de nacht van dinsdag op woensdag ook een explosie bij was.

De politie meldt dat de ontploffing om 06.00 uur was. Niemand raakte gewond, wel ligt er een ruit uit. Over waarom de loodgieter het doelwit lijkt te zijn, kon een politiewoordvoerder vrijdagochtend vroeg nog niks zeggen.

Het is de zevende explosie dit jaar in Vlaardingen waarbij de loodgieter vermoedelijk het doelwit was. Ook werd er bij een woning aan de Gretha Hofstralaan een verdacht pakketje meegenomen en onschadelijk gemaakt.

De ontploffingen begonnen in april. Toen zorgden twee explosies, die een paar dagen na elkaar plaatsvonden, voor zware schade aan auto’s. Vervolgens was het een tijdje stil, maar sinds 5 december is het weer raak en waren er explosies bij woningen en bedrijfspanden.