Provincie Gelderland steeds zorgelijker over financiën gemeenten

De provincie Gelderland maakt zich steeds meer zorgen over de financiën van gemeenten. De begrotingen van de Gelderse gemeenten laten in de komende jaren “grotere structurele tekorten zien”, zegt de provincie.

De provincie houdt toezicht op de financiën van de Gelderse gemeenten. Voor 2024 zijn de begrotingen sluitend, maar de bedragen die onder de streep overblijven zijn wel zo’n 40 procent lager dan eerder verwacht. Gedeputeerde van financiën Helga Witjes (VVD): “Onze zorgen over de financiële situatie van gemeenten nemen dan ook toe. Er is hard gewerkt om de begrotingen voor 2024 weer sluitend te krijgen. Maar gemeenten krijgen het financieel steeds moeilijker.”

De bijdrage die het Rijk in het zogenoemde gemeentefonds stopt, wordt kleiner, legt de provincie uit. En dat terwijl het fonds de belangrijkste inkomstenbron in van gemeenten. Tegelijkertijd hebben gemeenten te maken met stijgende kosten, voor bijvoorbeeld hogere lonen en rentes. Dit alles leidt ertoe dat 80 procent van de Gelderse gemeenten op dit moment geen sluitende financiële planning heeft voor de jaren 2026 en 2027. “En dat gaan steeds meer inwoners merken”, zo waarschuwt Gelderland.

Overigens verschilt de financiële positie wel per gemeente. “Een algemeen oordeel uitspreken over de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten” is dan ook niet mogelijk, aldus de provincie.