Raad wil klimaatplan dat ook kijkt naar gezondheid en leefbaarheid

Nederland heeft behoefte aan een klimaatplan waarin naast het klimaat zelf ook goed wordt gekeken naar thema’s als gezondheid, natuur, leefbaarheid en de energierekening. Met dat advies komt de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), die begin dit jaar aan het werk is gegaan om de overheid onafhankelijk te adviseren. De raad noemt de komende jaren “cruciaal” om maatregelen te nemen. De overheid doet er volgens de deskundigen verstandig aan om daar “vooral burgers bij te betrekken”.

Wat de raad betreft moet het klimaatbeleid van de overheid beginnen met “een aantrekkelijk en gezamenlijk toekomstbeeld”. Het klimaat moet daarin niet als een ge├»soleerd thema worden bekeken, maar in samenhang met andere terreinen die belangrijk zijn voor mensen.

“Een visie op klimaat waarin ook deze aspecten naar voren komen, stelt de overheid in staat om te besturen, handelen en investeren op en voor de lange termijn”, meldt de WKR. Die adviseerde eerder al een versnelling van het klimaatbeleid. Volgens de klimaatexperts die in de raad zitten moet de overheid “het voortouw nemen” en ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen al in 2040 nagenoeg naar nul is teruggeschroefd.

Nederland heeft zelf een groot belang bij het voorkomen van klimaatverandering, benadrukt de raad. Door zijn ligging is Nederland “extra gevoelig voor de gevolgen van zeespiegelstijging, extreme regen en droogte”. Het is dus zaak om het land “klimaatbestendig” te maken. De economie zal flink verbouwd moeten worden. De raad pleit ervoor om activiteiten die “niet passen bij een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst” om te bouwen of als dat niet lukt af te bouwen. Dat moet dan wel op een “rechtvaardige en doelmatige manier gebeuren”.

Klimaatrechtvaardigheid is wat de raad betreft sowieso van groot belang. “Het is belangrijk dat iedereen meedoet op weg naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland”, schrijft de WKR. “Het moet rechtvaardig, met oog voor bestaanszekerheid, brede betrokkenheid van en investeringen in de mensen en bedrijven die nu moeite hebben mee te doen.”

Verder vindt de raad dat de overheid en het bedrijfsleven meer moeten doen om duurzaam gedrag te belonen en niet-duurzaam gedrag te ontmoedigen. “Het verduurzamen van consumptiepatronen is nadrukkelijk geen opgave voor consumenten alleen, maar ook voor bedrijven en de overheid.”