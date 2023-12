Sander Smit (38) lijsttrekker voor BBB bij Europese verkiezingen

Sander Smit wordt voor de BBB de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen volgend jaar, meldt de partij. De 38-jarige Smit was eerder gemeenteraadslid in Hof van Twente en gedurende 8,5 jaar werkzaam in het Europees Parlement als beleidsadviseur.

Smit voelt zich naar eigen zeggen verbonden met diverse regio’s en het platteland in Nederland en Europa. Hij wil met de BBB “de Europese politiek vernieuwen en als stem van en voor het platteland daarbij óók de controle op beleidskeuzes binnen Nederland vergroten”. Volgens hem is de “gevoelde kloof tussen Brussel, boer en burger enorm”.

In het Europees Parlement was hij beleidadviseur binnen de christendemocratische EVP-fractie op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, klimaat, wildbeheer, visserij en internationale handel. Als coredacteur schreef hij een onderzoekspublicatie over het Nederlandse stikstofbeleid. De BBB is van plan zich in Europa aan te sluiten bij de EVP-fractie.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 6 juni volgend jaar. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen behaalde de partij zeven zetels. In 2026 wil de BBB ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.