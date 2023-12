Verdachte van betrokkenheid belagen PowNed vrij, blijft verdachte

De 31-jarige Amelander die donderdag was opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij incidenten rond het zogeheten sunneklaasfeest op 5 december, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak, zo meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Mogelijk worden meer mensen aangehouden, zo stelt het OM.

Op die 5e december werden op Ameland medewerkers van omroep PowNed belaagd. Het onderzoek naar de incidenten is nog bezig, aldus het OM. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar zowel de auto van de verdachte als de auto van de medewerkers van PowNed.

Het sunneklaasfeest is een lokale vorm van het sinterklaasfeest. Mensen verkleden zich en dragen maskers. De cameraploeg van PowNed wilde er verslag van doen.