VNG: meerjarenperspectief van kabinet over vuurwerk nodig

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat er “snel een meerjarenperspectief” komt van het kabinet over of en wanneer er een landelijk vuurverbod wordt ingevoerd. “Dat biedt iedereen duidelijkheid.” Momenteel verschillen de regels voor het afsteken van vuurwerk per gemeente en de vereniging vindt dat nog altijd “onwenselijk”.

Het aantal gemeenten dat tijdens oud en nieuw een verbod heeft op het afsteken van vuurwerk, nam dit jaar toe. Vorig jaar gold in twaalf gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen, zo’n verbod. Dit jaar komen daar in elk geval Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven bij. In meer dan driehonderd gemeenten is nog geen verbod. De VNG verwacht dat het aantal gemeenten met lokale regels bij onzekerheid over de toekomst van landelijke wetgeving verder zal toenemen.

Vorig jaar heeft de vereniging een peiling gehouden onder alle gemeenten, waarbij 65 procent aangaf voorstander te zijn van een landelijk vuurwerkverbod. “Zij zijn in principe bereid tot een verbod, maar zitten met de handhaving ervan. Als zij zien dat een lokaal verbod positieve effecten heeft op bijvoorbeeld de overlast, zullen zij mogelijk ook overstag gaan”, legt een woordvoerder uit.

Op de website valt te lezen dat de VNG nooit voorstander is geweest van de huidige mogelijkheid voor een lokaal vuurwerkverbod. “Dat valt niet te handhaven en als dat wel het geval zou zijn, leidt het tot een onwenselijk waterbedeffect.” Dat betekent dat mensen die vuurwerk willen afsteken, uitwijken naar de rand van de gemeente en de vuurwerkoverlast zich daarmee verplaatst naar andere plekken.

De VNG wil niet vooruitlopen op de vraag of de verkiezingsuitslag invloed heeft op de invoering van een landelijk verbod. De meeste grote partijen, zoals PVV, Nieuw Sociaal Contract, BBB en VVD, zijn tegen een vuurwerkverbod. GroenLinks-PvdA vindt dat consumentenvuurwerk moet worden vervangen door bijvoorbeeld professionele vuurwerkshows.