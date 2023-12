VNG wil uitgebreider experiment met kleiner stembiljet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) willen dat meer gemeenten tijdens de verkiezingen voor het Europese parlement een kleiner stembiljet gebruiken. De twee organisaties hebben demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge opnieuw opgeroepen om een experiment met de kleinere stembiljetten uit te breiden.

Het formaat van het huidige stembiljet noemen de organisaties “een negatief element op een verder positieve dag”. Zo zou het uitgevouwen niet in het stemhokje hebben gepast, kostte het veel tijd om na het stemmen op te vouwen en vervolgens bij het tellen weer uit te vouwen.

Het stembiljet wordt kleiner omdat de namen van de kandidaten er niet meer op staan. Bij het nieuwe biljet stemmen mensen op een partij en op een nummer. Dat nummer correspondeert met een naam van een kandidaat die terug te vinden is in een boekje dat ook in het stemhokje ligt.

De organisaties krijgen signalen van leden dat “meer vaart wenselijk is”. Bij de aankomende Europese verkiezingen in juni zouden vier kleine gemeenten meedoen aan het experiment. Dat zouden meer gemeentes van verschillende grootte moeten zijn, vinden de organisaties.

Door het experiment uit te breiden zou het mogelijk kunnen zijn om een nieuw stembiljet voor 2030 landelijk in te voeren, menen de VNG en de NVVB.