Wageningen wil geen vuurwerkvrije zones meer, maar afsteekzones

Wageningen is een van de tientallen gemeenten in Nederland waar vuurwerkvrije zones zijn ingesteld. Maar de Gelderse gemeente wil dat volgend jaar omdraaien: niet aanwijzen waar er niet geknald mag worden, maar aangeven waar mensen nog wel vuurwerk mogen afsteken. Afsteekzones, noemt de gemeente dat, “zones waar juist wél vuurwerk mag worden afgestoken”.

Het is nog niet bekend wat de afsteekzones in Wageningen worden. Bij de komende jaarwisseling heeft Wageningen vijf vuurwerkvrije zones. Dit zijn Plein 15 Augustus, Nude, het Junuspark, Het Stek en het Torckpark. In die gebieden liggen verzorgingshuizen, een stadsboerderij en een opvang voor asielzoekers.