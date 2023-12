Yeşilgöz: snap partijen onrustig worden van rechtse meerderheid

VVD-leider Dilan Yeşilgöz “snapt dat partijen onrustig worden van een rechtse meerderheid” die “bijvoorbeeld de instroom” van asielzoekers wil beperken, zei ze vrijdag kort voor de wekelijkse ministerraad. Daarmee reageerde ze op D66-leider Rob Jetten, die eerder deze week een motie van Yeşilgöz “staatsrechtelijk vandalisme” noemde. Met de motie probeerde zij de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer te blokkeren.

Yeşilgöz vond “het iets te dramatisch van de heer Jetten, maar dat mag. Iedereen heeft zijn eigen stijl”, aldus de politica. “Uiteindelijk kon het staatsrechtelijk.” Yeşilgöz kreeg kritiek op de motie, omdat ze die indiende als VVD-fractievoorzitter terwijl ze tegelijkertijd als minister zit in het demissionaire kabinet. Volgens haar is het nu eenmaal zo dat iemand “verschillende rollen” kan hebben nadat een kabinet is gevallen.

Eindelijk, aldus Yeşilgöz, “hebben we een meerderheid in de Tweede Kamer, die ook zegt: de instroom moet ook beperkt worden. En het ging om een signaal naar de Eerste Kamer. Want het ligt inderdaad daar. Daar moet het behandeld worden.” Ze benadrukte nog maar eens dat de VVD tegen de spreidingswet is en dat dit ook in het verkiezingsprogramma stond.

Ze snapt dat “sommige collega’s in de Kamer daar een beetje onrustig van worden”, refereerde ze nog eens aan de opmerking van Jetten. Maar, zo zei ze: “Ik ben eigenlijk wel heel blij met die rechtse meerderheid.”

Uiteindelijk werd donderdag in de Tweede Kamer gestemd over – een afgezwakte – motie, waarin stond dat “voor de duur van de formatie een pas op de plaats met de spreidingswet” wordt gemaakt. Deze kreeg steun van een meerderheid. Naast VVD, NSC en BBB stemden ook FVD, SGP en JA21 voor de motie: 95 van de 150 Kamerleden. Met de wet, die zoals het er nu naar uitziet in januari in de senaat wordt behandeld, kunnen gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te vangen.

Enkele collega’s van Yeşilgöz in het demissionaire kabinet waren vrijdag kritisch op de VVD-leider. Zo zei demissionair minister Piet Adema (Landbouw, CDA) dat hij de actie “niet chique” vond in de richting van demissionair minister Eric van der Burg (Asiel). Deze partijgenoot heeft de wet nodig om de opvangcrisis in Nederland op te lossen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) noemde de actie van Yeşilgöz “behoorlijk moeilijk te volgen voor Nederlanders. Dat doet wat met het aanzien van de politiek.”

Adema onderstreepte nog maar eens dat het demissionaire kabinet voorstander is van de spreidingswet.