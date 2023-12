Burgemeesters starten ‘Vlaardingenoverleg’ na golf van explosies

Burgemeesters van gemeenten die vallen onder de politie-eenheid Rotterdam zijn gestart met het uitwisselen van ervaringen over de toename van excessief geweld en de vele explosies in regio, meldt de gemeente Rotterdam. Het is een initiatief van burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen. Deelnemers aan het zogenoemde ‘Vlaardingenoverleg’ zullen de komende tijd regelmatig samenkomen.

Bij het eerste overleg waren politiechef Fred Westerbeke en hoofdofficier Hugo Hillenaar van het Openbaar Ministerie Rotterdam ook aanwezig. Er is gesproken over de “enorme inzet” van de politie en het OM.

Die inspanningen hebben dit jaar geleid tot 180 aangehouden verdachten en 45 personen die zijn veroordeeld tot straffen van 1 tot 3 jaar. Meer dan 60 verdachten wachten nog op behandeling van hun zaak. Hillenaar benadrukt dat de straffen zwaar zijn en dat “jongeren die zich laten verleiden hun toekomst vergooien”.

De burgemeesters hebben Westerbeke gevraagd ook voorstellen te doen voor onorthodoxe manieren van werken die bijdragen aan een hoger gevoel van veiligheid van burgers. Wat deze maatregelen zijn, is niet bekendgemaakt. De burgemeesters zullen de voorstellen gezamenlijk bespreken en nagaan of het werkt en genoeg is. “Zodat we het geweld een halt toeroepen en de rust terugkeert in onze buurten”, aldus de betrokkenen.

In Vlaardingen waren dit jaar al zeven ontploffingen waarbij eenzelfde persoon, een loodgieter, vermoedelijk het doelwit was. In de wijk Oostwijk zijn de beveiligingsmaatregelen uitgebreid nadat er meerdere explosies waren bij een bedrijfspand in de Koninginnestraat. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.